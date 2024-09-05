【LIVE直播】柯文哲遭撤銷「無保請回」處分 民眾黨應變小組召開記者會

民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，台北地院2日裁定無保請回，檢方抗告後，台灣高等法院4日撤銷發回，北院今（5日）上午9時30分開庭審理。民眾黨緊急應變小組10時許召開記者會提出3點聲明，表示要全黨團結捍衛柯文哲清白，也抗議賴政府的偵查濫權，讓假訊息引導風向！立委黃國昌也提到，不管今天北院裁定結果是什麼，柯非常冷靜、沉著，知道這將是長期抗戰。

民眾黨緊急應變小組在中央黨部召開「全黨齊心捍衛清白」記者會，立委黃國昌說明，因應目前所發生狀況，應變小組做出3點決議，第一，團結齊心，捍衛柯文哲主席清白；黃特別指出柯非常清楚知道從上周五賴清德政府對他展開如此司法追殺攻擊之後，不管今天北院裁定結果是什麼，柯非常冷靜、沉著，知道這將是長期抗戰，因為對於柯展開的政治攻擊、司法追殺不會因為今天結果而停止，會不斷下去，因此柯跟本黨公職知道接下來所要面對挑戰。

第二，黨公職仍會在各自工作崗位上，發揮最大能量，繼續為台灣服務，也呼籲小草們認真工作、正常生活。第三，抗議賴政府的偵查濫權，讓假訊息引導風向，不公不義侵蝕台灣民主法治。

黃國昌也提到，柯文哲主席清楚知道，對他所展開的政治攻擊跟司法追殺，不會在短期停止，無論今天結果是什麼，這場政治攻擊跟司法追殺，不會停手；他並提及，一開始說要辦柯文哲是京華城案子，但今天在媒體出現的是政治獻金案，請問政治獻金案要用什麼案辦柯？接下來出現第3案主席也不會意外，北檢到底依什麼邏輯辦案？「到目前為止只看到北檢一個邏輯，從A案、B案到C案，目標就是要把柯文哲關起來，主席非常清楚，心有定見。」

★未經判決確定，應推定為無罪。