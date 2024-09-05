台股今天多頭信心看2檔個股，首先新光金(2888)今早再爆量，成交量近1小時逾20萬張，外資本周持續加碼14.4萬張。其次護國神山台積電(2330)在站回半年線後向5日線靠攏。

新台幣方面，台北外匯經紀公司新台幣匯價在連四貶後，今早止貶回升，匯價盤中走升至32.06，較前一個交易日升值1.28角。新台幣走升，略為紓解外資賣超匯出的疑慮。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤指出，聯準會主席鮑爾於全球央行年會中釋出鴿派訊號，並表示有足夠工具應對美國經濟放緩。市場普遍預期，聯準會降息後，美國經濟將重回增長軌道。美國經濟軟著陸的機率大，加上AI持續發展，台股中長期仍可望在AI新一波漲勢的推動下持續走高。

陳釧瑤進一步表示，未來投資策略將以具有成長潛力的AI族群及蘋果新品供應鏈為主。AI板塊中，上游設備及下游零組件廠商表現較具吸引力；蘋概股則看好因新品規格升級而受益的光學相關企業。儘管先前輝達晶片延遲出貨影響了供應鏈股價表現，但近期輝達增加投片，有望帶動相關廠商第4季營收上修。