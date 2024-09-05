民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，今（5）日台北地院依涉犯《貪汙治罪條例》裁定羈押禁見，晚間6時31分由專車移送抵達台北土城看守所；網紅四叉貓晚間8時30許手持「司法迫害」的閃光手舉牌現身看守所，並表示，要來聲援阿伯，相信阿伯是清白的。

四叉貓提到，本來預計製作布條，但擔心太沒創意且夜間看不清楚，因此花了2、3天製作閃光手舉牌，甚至還「加錢做急件」，本次來訪只是拍照打卡見證歷史。

四叉貓表示，對於判決結果有點意外，相信阿伯是清白的，遭收押是司法迫害，隨後也喊出「土城的選擇，柯文哲！」