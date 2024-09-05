京華城容積獎勵爭議持續延燒，前台北市長、民眾黨主席柯文哲的無保請回遭檢方抗告成功，今(5)日北院重新召開羈押庭，最終從無保請回改為羈押禁見，民眾黨今晚發聲明談到蔣市府都發局曾發新聞稿，稱京華城容積率變更合乎適法性；都發局今晚也臨時回應，強調其是否適法，全案已進入司法調查階段，將尊重法院的判定。

針對柯文哲主席被台北地方法院裁定羈押禁見，台灣民眾黨發聲明指出，京華城的容積是由都市計畫審議委員會以「共識決審議」，並非由柯文哲一人所決行。

聲明也提及，台北市都發局於蔣萬安市長任內，今年1月24日曾發布新聞稿，說明京華城容積率變更合乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」，強調本次法官如何認定柯文哲「明知違法卻執意為之」，質疑裁定如何服眾。

對此，都發局今晚也回應，強調因當時尚未有司法調查介入，故其是否適法，目前全案已進入司法調查階段，將尊重法院的判定。

★未經判決確定，應推定為無罪。