前台北市長柯文哲涉及京華城案，第二次羈押庭，北院裁定羈押禁見，可抗告。媒體人黃揚明表示，北院裁定有一個小bug，法官認為北市府給京華城的容積增加，都是「不法利益」，這一點對柯文哲律師團而言，是提抗告的天賜良機。

黃揚明5日在臉書貼文表示，北院裁定有一個小bug。基本上，目前外界及北院初次裁定對北市府給京華城的「違法」容積，是都委會通過的容積獎勵20％（560%→672％），而不是最終的容積獎勵20％加上京華城自購的容積轉移30％，合計共增50％的容積率全數違法（560％→840％）。

黃揚明接著指出，也就是超過200億元的利益，是針對560％→840％的這一塊來估算。但是北院今天裁定中提及「致使共犯沈慶京之京華城一案，獲不法利益二百餘億元」、「因本案為貪污犯行，造成共犯沈OO在京華城一案即獲有二百餘億元之不法利益」。可見法官是認為整個容積增加都是「不法利益」。這一點對柯文哲律師團而言，是提抗告的天賜良機。

★未經判決確定，應推定為無罪