每到秋冬詢問度破表的「美濃白玉蘿蔔還有好豆季」，今年因為颱風多、雨水多，農田打田整地、施肥播種的時間一再延後，11月18日上午10時開放股東田區認股、12月14日至15日在美濃客家文物館舉行2天的主活動體驗、12月份還有個人農場不定期開放以及客製化的企業認股活動，歡迎民眾踴躍參與。

美濃農會表示，往年這時候，美濃菜市場就會看到成堆的蘿蔔山，挑選蘿蔔的人絡繹不絕，農田裡也隨時都有散客、團客預約下田拔蘿蔔的景象，今年已經11月中旬了，市場裡的蘿蔔還稀稀落落、物以稀為貴，因為蘿蔔稀少，目前也幾乎沒有可以開放體驗的田區，預計要到12月初才有田區可以開放，真的是很特別的一年。

美濃農會指出，不只白玉蘿蔔，連紅豆種植也大受影響，白玉蘿蔔與紅豆因種植時期頻繁降雨，今年預估種植面積（包含重新種植）不到往年的一半，所以今年能收穫的白玉蘿蔔、美濃紅豆都是十分珍貴的。

市府農業局表示，美濃白玉蘿蔔是號召秋天裡作季節的開始，也是象徵「美濃秋味」的季節作物，雖然種植規畫一再被打亂，但美濃的農民與土地都具有韌性的「硬頸」精神，市府、公所與農會也積極協助田區災後的勘損與復原，讓農民能盡速恢復田區耕作從事生產。歡迎大家用行動支持農業，來美濃體驗一年一次的蘿蔔好豆採收活動。

農會總幹事鍾清輝表示，正因為極端氣候已是常態，已經辦理14年的蘿蔔好豆股東會更能體現農作物種植的重要!原本農會也很掙扎，認股的機制是否能夠持續，但只要有股東的支持，農會與農民，會努力將這項拉近城市與土地關係、收穫土地情感的活動，持續辦理下去。

美濃農會指出，2024美濃白玉蘿蔔還有好豆股東會，共有白玉蘿蔔200股、毛豆120股，計有7場次，每股700元，蘿蔔約可採收30台斤以上、毛豆約可採收20台斤以上，11月18日早上10時準時開賣，限量320股，數量有限，賣完即止。