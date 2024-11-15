苗栗縣議員楊恭林為卓蘭鎮民請願在壢西坪設置自來水淨水場，苗栗縣長鍾東錦要協調自來水處研議。（謝明俊攝）

苗栗縣卓蘭鎮位處鯉魚潭水庫上游集水區，其中壢西坪農業專區長年來都沒有自來水，居民長年飲用含有大量石灰質的地下水，造成許多身體結石病症，苗栗縣議員楊恭林15日總質詢為民請命，請求縣府協調自來水處在壢西坪設置自來水淨水場，供應居民潔淨飲水，縣長鍾東錦同意推動，但不敢保證能成功。

楊恭林質詢指出，過去卓蘭鎮壢西坪農業專區一直都沒有自來水供應，居民都是飲用地下水，由於地下水含有高量石灰質，所以造成鄉親出現身體結石等毛病，他為此與立委邱鎮軍請願，是否可以在壢西坪設置淨水場，未來淨水場還可以供應整個卓蘭鎮的用水。原來的地下水就可拿來農用灌溉。

楊恭林強調在壢西坪設置淨水場，不僅供應卓蘭鎮的民生用水，也可以涵括大湖鄉的新開村及栗林村的民生用水。鍾東錦解釋，這些地區民生供水問題都應該要解決的，但鯉魚潭水庫的水用來灌溉，可能會有點問題，可能要跟中水局討論，不是縣府講了算，因為每個水庫的功能不一樣。飲用水跟工業用水以及灌溉用水，都有用途區分。

水利處長楊明鐃答詢表示，水利處會跟水利署討論看看，如果要設在壢西坪，當地地勢比較高，原本水利處應卓蘭鎮乾旱時候農田灌溉，規畫從大安溪上游卓蘭鎮白布帆地區設置一個蓄水庫，約有1千萬噸蓄水量，但事後因當地居民抗爭，所以就不了了之。