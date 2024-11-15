近日台灣西部民眾出門天空一片灰濛濛，但這不是要下雨的前兆，而是對身體有害的空汙。國民黨立委廖偉翔痛批，這不是人間仙境，而是中部人繼續喘不過氣，根據台電數據顯示，中火顯示淨發電量仍超過9成，呼籲行政院不僅要減少燃煤機組，也要排出具體時程，不要把台中人當細漢。

廖偉翔指出，這兩天霧霾嚴重，台中又成為霧霾城市，火力發電全開，非核家園變燒炭家園。煙霧繚繞不是人間仙境，而是中部人繼續喘不過氣。

廖偉翔直言，雖然大氣條件不好，但是台電也沒有暫閉火力發電，根據台電官網顯示，中火目前除三部機組歲修外，其餘機組火力全開。雖然10日機組標示為友善降載減排，但數據上顯示淨發電量仍超過9成，最高到9成5。

廖偉翔強調，這也是要求中火二期必須增一氣減一煤的原因，但行政院仍堅持保留6座燃煤機組，這不就是繼續把台中人當細漢？呼籲行政院不僅要減少燃煤機組，同時也要給出具體減煤時程，讓台中不要再繼續雲深不知處。