翻攝爆廢公社

一名女子近日在搭乘公車時，突然發現站在她前方的阿姨，頭上的髮飾怎麼會晃動，一開始以為是晃動的小飾品，沒想到靠近一看，差點發出尖叫聲，原來阿姨頭上的髮飾竟然是小隻的「小強」，阿姨都沒有感覺，最後小強跟著阿姨下車了，才讓女子鬆了一口氣。

這名女子將拍下的畫面PO在threads上分享，被網友轉PO到臉書社團《爆廢公社》，從影片中可以看到，這隻小強在阿姨的頭上，不停的晃動觸鬚，疑似因為小強的身體太輕，阿姨的頭髮相當蓬鬆，才會因此沒有感覺，而因為公車上的人很多，也不方便突然告知怕嚇到人群，最終小強跟著阿姨下車了，這才結束這場小強驚魂記。

而廣大的網友們看到這段影片，大家都紛紛留言表示：「嚇！這頭不能要了」、「21世紀不用充電的，最新動感髮飾」、「看了影片不自覺摸了一下自己的頭頂」、「感覺是椿象或天牛之類的昆蟲」、「拍攝者不救？」、「這頭髮不能要了，斷開魂結」、「那是皮老闆」、「寵物友善公車」。