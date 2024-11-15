彰化縣政府委外OT民營豪華溫泉露營區「清水那方」，縣府曾在9月前往斷電，因雙方都釋出善意而未果，縣府今（15）日再度到場，縣府指，業者未申請旅館業登記證而擅自經營旅館業務，縣府城觀處連續裁罰2次並勒令歇業後仍繼續違法營業，依法執行停止供水供電，業者喊冤園區現場狀況與4年前相同，為何現在成違法經營。

縣府指，清水那方業者於社頭清水岩經營採固定式豪華露營帳篷，擅自營業房間數26間(豪華露營帳)，帳篷內提供床、床墊、寢具、冷暖氣機、冰箱、獨立衛浴等設備供旅客使用。

彰縣府人員今（15）日會同警方及台電、台水等單位，到社頭「清水那方」溫泉露營區，執行停止供水供電。（彰縣府提供／葉靜美彰化傳真）

彰縣府人員今（15）日會同警方及台電、台水等單位，到社頭「清水那方」溫泉露營區，執行停止供水供電。（彰縣府提供／葉靜美彰化傳真）

彰縣府人員今（15）日會同警方及台電、台水等單位，到社頭「清水那方」溫泉露營區，執行停止供水供電。（彰縣府提供／葉靜美彰化傳真）

城觀處副處長洪世益表示，依據交通部觀光署函釋，提供備品、床、床墊、寢具、冷暖氣機、冰箱、獨立衛浴等設備供旅客使用，已不屬於露營態樣，已屬旅宿業營業範圍，已違反發展觀光條例，城觀處連續裁罰業者2次各30萬元，並勒令歇業，業者仍繼續違法營業，今（15）日依法執行停止供水供電，業者未繳納罰鍰，後續將依行政程序執行。

「清水那方」業者質疑，縣長王惠美在開幕展示上，就親自介紹豪華露營帳篷設備，豪華露營帳篷內有浴室、床墊、冷暖氣機、冰箱等，都是縣府4年前就已經知悉並核准的事，如今卻反稱其違法，園區現場狀況都是相同的，為何4年前是合法現在卻是違法？

此外，對於業者在園區內設置大量組合屋、貨櫃屋等違章建築，經社頭鄉公所查報後，縣府已在7月29日通知業者應限期補辦手續，業者未處理，縣府在10月1日開立違章建築裁處書，要求業者必須在11月7日前自行拆除。

另業者先前積欠縣府423萬多元電費，已獲彰化地方法院在8月核發執行不當得利支付命令，因業者不願繳納，現已進入訴訟程序；縣府也發現業者官網的線上訂房系統，直接連結到其股東所經營之「淳浥旅行社」進行交易，縣府多次請業者說明其與旅行社分潤情形，業者均置之不理，嚴重影響縣府營運權利金收入及公共利益。

業者指，對於溫泉點交，不斷透過財政部促參司多次調解，也透過民意代表陳情方式，希望能和諧並合法處理，均遭縣府拒絕，電費部分是因對電表度數有認知差距，而露營場業者與旅行社合作訂房，是現行的行銷方式，縣府禁止，毫無所據。