交往需要付房租嗎？有女網友在網上抱怨，由於男友買房且由父母先出頭期款，原本2人在外租屋，每人每個月分擔1萬元的租金，原本她以為男友新家弄好後，她便會幫忙分擔水、電、網路還有管理費等費用，豈料，男友突然要她以原本支付房租的方式繼續沿用，要她每個月要付1萬元租金，並跟她說「台北住這樣規格的家，只收1萬租金已經很優惠了」，讓她瞬間以為在和房東談新租處感覺很差，也讓她很納悶「是自己太玻璃心嗎？」。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到近日男友買房父母幫忙了先付頭期款，後續的房貸便由男友日後慢慢繳，由於她和男友交往時，2人住在外面且共同負擔租金平均每個月1人1萬元，但男友表示，等房子弄好後就會搬去新家，而她也答應男友邀請住進新家。

女網友表示，當時2人在討論時，她主動提出入住後會負擔有關水、電、網路還有管理費用等，且她本來就認為這些應該是她須要去承擔的費用，豈料，2人討論到後面後，對方竟說「之後的每個月再給1萬就好，我跟我媽先討論過，為了不增加負擔的前提下，以現在的房租來支付，在台北住這樣規格的家，只收1萬租金已經很優惠了」。

女網友也說，男友說的話確實有道理，且在網路上看到的出租房，要有一點生活品質，沒有付出幾萬元的租金，根本無法居住，但是，對於男友說的一番話，當下以為在和房東談新的租屋處，讓她感覺很差。

女網友提到，雖然房子是登記在男友名下，之後若男友另娶新歡也與她無關，但因為珍惜、深愛男友，也想幫男友減輕房貸壓力，可是男友太直接的說話方式，讓她觀感不好，而男友卻認為直白是對她的尊重，對此，她不禁求問網友「是我太玻璃心嗎？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「妳要付錢給他正常畢竟使用者付費嘛！但他講話太白X，以後結婚可能會有問題」、「妳是去當現成的分母吧？他多好都不用再找房客，萬一分手，一天內趕妳出去，妳也不能說什麼」、「記得申請租屋補助」、「搬過去了妳有租約可以保障嗎？以後只要他一個不爽，沒地方住的就是妳唷」、「使用者付費很合理，但不建議妳跟房東住」、「一般來說，情侶間交往邀請對方到自己家住不會收房租吧...頂多收水電瓦斯、生活用品的費用」、「交往還要繳房租太扯了吧！你們的關係已經不對等了」。