橫掃全球歐、美、亞、非四大洲超過50座大獎的電影《再見了！茱莉亞》（Goodbye Julia），是市面上極其罕見的蘇丹電影。該片劇情描述南、北蘇丹兩名命運截然不同女子相遇的故事，導演穆罕默德·科多法尼（Mohamed Kordofani）舉重若輕地將政治與人性議題，融入了高潮迭起的劇情中，不僅首度將這個飽受蹂躪的國家現狀公諸於世，更深入描繪了蘇丹複雜的「文化二分法」。

令人讚佩的是，科多法尼為跟上時勢十度修改劇本，片中對白句句珠璣、毫無贅句，節奏明快、為未來的蘇丹電影樹立了極高的標準。驚人的是，該片不僅勇奪坎城影展自由獎，更在埃及等地創下超高票房，被國際媒體譽為「奇蹟之作」，導演更獲各界盛讚「第一部電影即成為經典」。

《再見了！茱莉亞》劇情講述，在南蘇丹獨立前夕，一名北方的已婚歌手莫娜，意外涉及一名南方男子的謀殺案。兵荒馬亂之中，她為彌補心中的歉疚，決定將死者不知情的妻子茱莉亞、安置到家中幫傭。兩個女人相見恨晚、成了知心好友，反讓莫娜猶豫再三是否該吐實，直到東窗事發、始料未及又令人心碎的人性風暴自此登場。為精準講述《再見了！茱莉亞》故事，導演科多法尼不惜修改劇本達10次之多，有影媒佩服表示，「與其說這是一部電影，不如說是製作精美且感人至深的一場體驗」。

蘇丹正面臨全世界最大的饑荒危機；選舉，把這個國家一分為二。2011年，南蘇丹宣布從北方獨立，從此陷入內戰飽受蹂躪，國家從此陷入饑荒與貧窮，新公民也成了難民。《再見了！茱莉亞》導演科多法尼透過深思縝密的劇本，建構了劇中人物的多面性格。片中註定相遇的兩個女人：莫娜是北方人，來自富裕的穆斯林家庭。茱莉亞是南方人，她是基督徒，但在蘇丹，奴隸貿易尚未褪去，她是二等公民。讓人詫異的是，飾演「莫娜」的正是蘇丹當紅女歌手艾曼尤瑟芙（Eiman Yousif），片中她在教堂含淚獻唱、祈求和平；飾演「茱莉亞」的則是第一次演戲的南蘇丹超級名模希蘭莉亞克（Siran Riak），時尚與難民形象集一身、教人難忘。聯合國親善大使蓋爾杜安尼（Ger Duany）更現身在片中客串民運領袖，激昂演說振奮人心。

《再見了！茱莉亞》因其激勵人心的劇情、智慧的對話、迷人的配樂、華麗的佈景和特效而廣獲各界好評。它自勇奪「坎城影展自由獎」後便一鳴驚人，更在世界各大影展發光：它在北美洲，榮獲芝加哥國際影展最佳新導演大獎；在亞洲，榮獲新加坡國際影展觀眾票選獎；在非洲，榮獲古納電影節人道精神獎；重回歐洲，又再奪荷蘭塞普蒂米烏斯獎最佳非洲電影大獎等總計50座大獎，被國際影媒《The Curb》讚賞是「混亂騷動中的一道光芒」。《再見了！茱莉亞》將於12月13日起全台上映。