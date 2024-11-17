嘉義縣新港奉天宮今（17日）舉行「2024跑出金虎爺」全國路跑賽，6000位跑者天還沒亮，就在現場暖身、蓄勢待發，而廟方也祭出大手筆，只要報名參賽就能參加抽獎，最大獎是市值21萬元的股票1張，二獎電動機車1輛，另有5名幸運兒可獲8888元，奉天宮董事長何達煌期待所有參賽朋友都能「跑出真好額hó-gia̍h」，愈跑愈有錢，也希望媽祖保佑所有人平安。

「2024跑出金虎爺」路跑活動，主要藉由賽事介紹奉天宮內供俸的虎爺，比賽分為12.5公里組與5公里組，奉天宮表示，只要報名比賽就能參加抽獎，最大獎為耕興股份有限公司總裁黃文亮贊助的耕興股票(6146)1張，市值約21萬元；2獎由宏嘉機車事業集團贊助電動機車1輛，3獎抽出5位現金得獎者，每人可獲8888元，另完賽還有完賽禮，包含紀念T恤、運動毛巾、虎爺背包、紀念運動襪以及在地美食伴手禮等，每年報名人數都額滿。

嘉義縣新港奉天宮今(17日)舉行「2024跑出金虎爺」全國路跑賽。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣新港奉天宮今(17日)舉行「2024跑出金虎爺」全國路跑賽。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

何達煌表示，謝謝全台各地愛好路跑的朋友齊聚新港，也感謝耕興總裁黃文亮多年來出錢又出力，讓每年的金虎爺路跑順利舉辦。今一早嘉義縣長翁章梁、何達煌、新港鄉長葉孟龍、縣議員黃啟豪、林秀琴、林岱杰、陳文忠、耕興總裁黃文亮等人率民眾做操暖身、準時開跑。

翁章梁表示，奉天宮金虎爺路跑是全國性路跑賽事，每年都有上千名外地跑者來嘉義新港參加比賽，透過比賽可以認識奉天宮內的虎爺，也能到廟裡向媽祖拜拜，接著到新港品嘗在地小吃，路跑結合宗教與運動，籌備過程還能凝聚新港奉天宮及協辦單位的感情，希望明年繼續舉辦。