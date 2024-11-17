南投家扶中心17日下午在南投市兒少培力館舉辦「藝起同歡」展現家扶才藝隊與學校暨社區認養計畫成果發表會，近300人同樂。參與舞蹈團隊的新興國小六年級黃姓學生分享，不僅學習到舞蹈技術，更體會到舞台的魅力，讓她早早就選定想往戲曲領域發展；另名小三學童小均則說，在藝術創作中重拾自信。

南投家扶中心成立舞獅、舞蹈、藝術和模型創作等才藝隊伍，助家扶孩子從才藝中探索自己，同時亦與南投9所偏鄉學校合作，由學校成立才藝隊伍如街舞、武術、茶道、小提琴等，並由家扶中心媒合認養資源，助偏鄉學童也能擁有多元學習。

南投家扶中心17日下午在南投市兒少培力館舉辦「藝起同歡」展現家扶才藝隊與學校暨社區認養計畫成果發表會，包括家扶、學校和社區近300人同樂，學童輪番大秀才藝，場面洋溢青春活力。

南投家扶中心17日下午在南投市兒少培力館舉辦「藝起同歡」展現家扶才藝隊與學校暨社區認養計畫成果發表會，小六黃姓學生分享，不僅學習到舞蹈更體會到舞台的魅力，讓她早早就選定想往戲曲領域發展。（南投家扶中心提供／潘虹恩南投傳真）

新興國小六年級黃姓學生分享，她參與舞蹈才藝隊伍不僅學習到舞蹈技術，更體會到舞台的魅力，也助她早早就選定未來方向，朝戲曲領域的目標前進。參與家扶藝術班的小三學童「小均」則分享，他在閱讀及認字方面有障礙，學業表現並不佳，但熱愛美術與畫畫。年初加入才藝隊學習多元藝術創作，雖初缺乏耐心與自信，一度感到挫折、難過，經老師及社工的鼓勵下，從藝術創作中重拾自信。

南投家扶中心主任李雅婷說，「孩子學的不僅是才藝，而是探索自己的方法」，希望藉由才藝培育方案，讓學習與玩樂共好，感謝各界協助。同時預告南投家扶一年一度的盛會「冬暖慈幼園遊會」將在12月1日於南投縣農工商會展中心登場，邀請大眾共襄盛舉。