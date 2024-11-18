南投縣長許淑華18日縣務會議後受訪表示，尚未收到陸生來訪事宜，自曝是桌球奧運金牌馬龍的球迷。（楊靜茹攝）

前總統馬英九邀請陸生來台，成員包括奧運桌球金牌馬龍、射擊金牌楊倩等人，除了與台大、陽明交大、長庚等6所大學交流，也將遊日月潭，南投縣長許淑華18日自曝是馬龍的粉絲，對球迷而言是相當開心的事，但縣府尚未收到陸生來訪事宜，喊話馬英九「願協助安排」。

許淑華表示，前總統馬英九任內用心推動兩岸事務，卸任後仍透過馬英九基金會邀請大陸學生來台交流，尤其是在教育、文化方面的推廣，貢獻良多。眾所皆知，馬英九很喜愛日月潭，每年都會來參加萬人泳渡活動，所以他邀陸生來台，特別將日月潭納入景點，地方都很開心。

許淑華說，陸生團名單，包括奧運桌球金牌馬龍，近期很多球迷不斷打電話到縣府詢問馬龍是不是要來南投，想要去跟他拍照，她自己也是馬龍的粉絲，馬龍的每場比賽，她都有看，有這麼棒的成績相當厲害！所以桌球之神來台，對球迷來說，是相當開心的事情。

許淑華指出，縣府目前尚未收到馬英九基金會來電聯繫陸生來訪事宜，若需要協助提供更完整的旅遊景點，像入冬也能到鄰近日月潭的北港溪溫泉泡湯，也是很好的選擇，讓世界各地的朋友體驗南投不一樣的美，有更多值得回憶的地方，縣府樂意提供意見，願意協助安排。