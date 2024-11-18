毛小孩緊急避難收容議題備受關注，社團法人台灣寵物保姆協會10月26日在花蓮社區辦理寵物收容實兵演練，建立緊急避難收容的SOP，獲得花蓮縣政府防救災績優單位表揚。（台灣寵物保姆協會秘書長王維俊提供／羅亦晽花蓮傳真）

毛小孩緊急避難收容議題備受關注，社團法人台灣寵物保姆協會10月26日在花蓮社區辦理寵物收容實兵演練，建立緊急避難收容的SOP，獲得花蓮縣政府防救災績優單位表揚。（台灣寵物保姆協會秘書長王維俊提供／羅亦晽花蓮傳真）

社團法人台灣寵物保姆協會今年0403花蓮大地震時，收集、公布可提供寵物收容的寵物旅館資料，獲得飼主重視，10月26日又在花蓮社區辦理寵物收容實兵演練，獲得花蓮縣政府防救災績優單位表揚，今天由縣長徐榛蔚（前左）親頒獎狀肯定協會的努力。（羅亦晽攝）

花蓮一群愛護毛小孩的熱心人士3年前成立「社團法人台灣寵物保姆協會」推動寵物權益，也關切寵物緊急避難收容議題，上月底在社區收容所首次辦理寵物收容實兵演練，建立SOP並盤點所需器材與設備，獲得花蓮縣政府防救災績優單位表揚，期待未來能公私合力提供完善的寵物收容場域，讓飼主帶著家中毛孩避難。

近年愈來愈多民眾飼養寵物，但飼主遇緊急避難須撤離至收容所時，毛小孩卻無處可去，有些主人寧可冒著生命危險在家裡陪伴寵物，危急生命安全。

台灣寵物保姆協會秘書長王維俊指出，今年0403花蓮大地震發生時，由於協會部分成員是寵物同業公會夥伴，當下立即收集、公布可提供寵物收容的寵物旅館資料，發現蠻多飼主都非常重視寵物緊急避難收容的必要性。

台灣寵物保姆協會為此在10月26日首次辦理寵物收容實兵演練，在國興里收容所外搭設帳篷開設寵物收容區，透過演練建立緊急避難收容的SOP，彙整所需的器材跟設備，也請鄉親實際帶家中毛小孩體驗收容流程，廣獲好評，期待未來能結合公部門的力量，與社區合作在收容所開設寵物收容。

王維俊坦言，緊急避難時人跟動物的收容勢必要分開，因此協會目前針對寵物收容規畫2個方向，包含找尋收容所附近的適合空間作為寵物收容的場域，或是在收容所建物外搭帳篷收容寵物區，讓飼主隨時都能帶著家中毛小孩避難，不過細節都還要跟縣府等有關單位討論。

最後，王維俊也提到緊急避難寵物收容目前最大的難題在於法規規定特定寵物只有犬、貓，但也有民眾飼養兩棲類、倉鼠、鳥類等動物作為寵物，因此其他寵物的收容工作是協會未來仍須努力的方向。