大甲高中廣告設計學程學生畢業專題暨課程成果展18日在校內登場，校方表示，作品內容涵蓋專題製作、立體構成、視覺傳達、攝影、微電影及版畫創作等多元形式呈現，每個作品的主題都是學生的生活靈感，用定格動畫描繪5隻性格各異的小狗，影射現代人社交圈中的多樣性與複雜性，重新審視自己的社交模式。

活動一開場，校方與受邀貴賓一齊攜手，拉開電視機上的大緞帶，象徵設計的創意之旅正式啟航，今年大甲高中廣告設計學程的學生畢業展覽很有創意，以創新「揭綵」儀式開場，讓大家為之驚艷。

大甲高中廣告設計學程學生畢業專題暨課程成果展18日在校內登場，每項作品的主題都是學生的生活靈感。（張妍溱翻攝）

大甲高中廣告設計學程學生余莫而說，作品名稱「360分之5」，設計5隻性格不同的犬隻，像是「暴躁主角」吉娃娃，因為個性暴躁，其代表配色是紅色，然後「八哥」活在自己的世界，但在危機時又展現領導能力，所以代表配色是紫色，每一隻都有自己的個性、自己的故事。

另學生以漫畫為媒介探討「容貌焦慮」議題，創作者將象徵焦慮的怪獸融入故事，藉由女主角的冒險旅程傳遞對自我價值的重新認識，並設計心理測驗與虛擬主播模型，增添互動性。五十音洗蝦米-設計一款趣味卡牌遊戲，結合日文學習與視覺設計，讓觀眾在歡樂的遊戲中加深對五十音的記憶與理解。

大甲高中高榮利校長表示，今年學生畢業展覽為跨領域與實踐教育的結晶，不僅展現學生在廣告設計領域的專業力，還融合多媒材的創作與跨領域實踐，包括版畫技術、數位設計及手工立體構成等，帶來視覺與文化交融的饗宴。