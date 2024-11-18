國民黨立委陳菁徽14日質詢時踢爆，行政院1月核定了《建構國家安全化學與韌性永續計畫》專案核定近97億經費，並藏在環境部所屬化學署內，從2025年開始就要替國軍買多種裝備，或是替地方政府規劃採購一輛要價3000萬的核生化車輛多台，質疑環境部儼然成為第二個國防部，難道很快要開戰了？環境部長彭啟明稱要請國防部才能說明。網友直批「很會瞎掰，把全體人民的財產納稅錢空手套白狼，變到綠友友口袋裡」。

陳菁徽14日質疑，政院1月核定《建構國家安全化學與韌性永續計畫》專案，總經費96億6698萬元。但內容不光是官方宣傳的環境業務，更包括否定國軍訓練成效，並說術科訓練不足，因此規劃要替國軍新購並汰換許多的裝備，包含大批的化學災搶救器材、救援包、毒物跟化學各等級防護衣、毒氣偵測設備、防火毯，及多輛災害處理車等，甚至包含了一台3000萬要執行核生化作業的車輛都買了四台並規劃請地方政府執行。

《NOWnews今日新聞》報導提到，陳菁徽直批環境部角色錯亂，在2025年度國防經費破歷史新高來到6470億元的同時，竟把自己當成是國防部，且沒有把錢花在刀口。譬如對環境部主管的空氣汙染防制、土壤及地下水防制，以及環境教育基金，竟然本業不做，還將這些基金的預算擠出了5億5000萬元去替國軍買裝備，並表示國軍裝備該買則買，但應該要編列在國防部自己的預算內才名正言順。

陳菁徽強調，核生化災害的處理是中央政府的事，環境部的專案不該霸王硬上弓，在2025年就逼地方政府接手跟運作核生化災害處理車輛。在中央的時程上，2025年就花3000萬採購第1台核生化災害處理車，同年再花9000萬買3台化學災害處理車，最終共計花1億2000萬元編制4輛核生化災害處理車，以及花3億9000萬元編制13輛化學災害處理車，用途就是交給地方政府。

陳菁徽質疑，不知道彭啟明是環境部長，或是國防部長？更爆出在掛名環境部的「建構國家安全化學與韌性永續計畫」專案內容直接不演了，在內容就寫說是為「以達成作戰任務為主要考量」及「縮減後續增援部隊完成整備時間」等目標。彭啟明則示，要請國防部方能說明。陳菁徽續批，連環境部自己的專案內說的作戰任務為何、增援部隊為何都不清楚，且國軍也沒有講明白之下，實在不解環境部何以可直接花大錢買單？

陳菁徽示警，化學災害防範跟救護，並不是政府2025年才開始的新業務，而是老早就例行性在做了。但究竟為何，突然編列快97億，然後做的事情是要「縮減後續增援部隊整備時間」和「以達成作戰任務為主要考量」，實在讓國人很恐慌，會讓國人想說是不是要戰爭了？

粉專「觸極者」今(18日)做圖直酸：國防預算6千多億創新高還是不夠？沒關係，環境部取名很厲害，計畫內容藏5億多買國軍裝備。網友表示「很會瞎掰一些計畫名稱，然後把全體人民的財產納稅錢，空手套白狼，變到綠油油的口袋裡」、「『韌性』、『守護』、『民主』、『自由』，四個被民進黨玷污到極致的正向動名詞」、「哥布林任性藏錢」。