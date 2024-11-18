上個月，經濟部長郭智輝在回應立委張啟楷的答詢時直接表示「我們可以給黃仁勳100億度綠電」。雖然部長說的胸有成竹，但是學者卻毫無信心。中華經濟研究院的研究員陳中舜博士在演講中表示，即使可以現出超過100億度的綠電，然而目前綠電銷售制度很僵化，可供交易的度數僅有發電總數的十分之一，去年的可交易量僅有16億度，今年就算發電度數更多，也大約僅有20億度。

陳中舜博士在中經院的專題報告「美國大選後的產業政策：對台灣發展綠能產業的影響」，他認為在川普上台後，由於他並不熱衷環境保護，必然重回化石燃料的老路，對綠能經濟來說，就必須面臨化石燃料的直接挑戰。但同時，國際上的低碳經濟可能還會繼續下去，「這是一個大混戰的時代」。

在說到儲能議題時，陳博士表示， 「如果國家沒有發展電動車產業，沒有(足夠龐大的)電動載具，請不要隨便做儲能。因為按照統計，相比於電動車產業的儲能需要，電網儲能的需求僅是十分之一。並不是看到人家在做儲能，台灣也要跟著做。」

川普一直認為經濟優先於環保，所以他已經提揚言，在上任之後要大幅開挖化石燃料，對於綠能產業的重視必然降低。屆時，過剩的綠能產業該如何應對?台灣的綠能是否有國際競爭力? 對此，陳博士感到並不樂觀。

他說：「根據2023年彭博社的報告，目前國際上太陽光電成本已跌至1.23元/度；那麼台灣呢?根據台電官網資料，台灣的太陽光電成本是3~4元/度，是國際平均價的3至4倍。」

「(會出現這種情況)要不是政府補貼給的太多，那就是台灣光電產業找不到太多可以壓縮成本的空間；也就是我們的競爭力可能有問題。」

當然，顯然政府補貼是主要原因，所以陳博士的PPT寫道：「當目標產業違反了一國的比較優勢，這些產業內的企業不具有自生能力，繼而它們的投資和持續經營都取決於壟斷租金、高額關稅、或其他形式的補貼或保護政策。事實是，在所有政治體制內，政府被俘虜（Captured government）和尋租行為的可能性均與保護政策、補貼政策的力度成正比。」

再來是綠電交易的問題。陳博士說：「我們經常說『台灣沒有綠電』，或者想買買不到。但其實這是一個誤會，台灣在2023年發了270億度的綠電，然而9成都在台電的手上，僅有6%可以真正交互交易的。」

「這代表我們國家的綠電制度有問題。….不客氣的說，我們把綠電打死的原因，是政府的揠苗助長與過度補貼的政策。」

再來談談氫能，陳博士說：「你可以聽到賴政府經常提到發展氫能，然而氫能最關鍵的是『現地使用』與『儲氫』。但是很不幸的是，台灣不具備儲氫的地質條件，所以如果要用再生能源製氫，儲存再使用，這在台灣是做不到的。」

我們又聽到賴政府說「不反對核能，期望新的核電技術」相關說法，陳博士說：「以SMR(小型模組反應爐)為例，國際上要到2030年才有第1台；按照台電的規劃，要經過3年實測，看起來可以用以後，才會發展一連串的步驟，也就是說，沒有10年是不可能達成的。從現在來算，那就是2040年之前都是假議題。」

「你可能問我說那麼核融合呢? 在我們業界的說法，核融合叫做『永遠的25年以後』！」

結論是，台灣要綠能，必須先反求諸己，過度的補貼與獎勵，反而吃力不討好，喪失競爭力，基於符合自由市場與比較利益的前提才是正途。