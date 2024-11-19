「紅色閃電」古巴不復往日的威風，連續兩屆12強在小組賽墊底出局，總教練強森（Armando Johnson）說：「中華台北的投手投出一場優異的比賽，恭喜日本與中華台北晉級複賽。雖然這個結果令人失望，在對戰日本的那晚，我彷彿看見當年我熟悉的古巴隊，看到我的球員們拿出100%拚戰精神，我很滿足。只要他們都盡力了，我不會苛責他們。」

在預賽12強隊伍裡，中華投手的球是最難打的，對古巴之戰以7位投手車輪戰，2比0完封勝。陳冠偉第4局登板連K兩人，古巴德瑞克（Yadir Drake）揮空三振，第3顆削邊的時速131公里指叉球獲得WBSC官方X平台讚賞「好刁鑽的一球」，德瑞克出棒打不到，就算不出棒也是三振。

即使無法晉級，古巴最後一天也努力拚戰，第5局幾乎突破中華隊投手的封鎖，不過中外野手邱智呈「雷射肩」與捕手戴培峰的精彩守備，中華教練團挑戰成功「沒收」古巴的得分。總教練曾豪駒指出那次是維持士氣的關鍵守備，讚賞投手群令人驚喜的表現。毫無疑問，這支中華隊已經證明自己是世界12強裡的4強隊伍。