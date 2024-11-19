萬潤股價10月初觸及556元新天價，較年初136.5元低點飆漲逾3.07倍，隨後漲多拉回426～485元區間盤整，今（19）日在買盤敲進下開高走高，早盤最高飆漲8.85％至467.5元，鄰近午盤維持逾8％漲勢，表現強於大盤。不過，三大法人昨日賣超1354張。

萬潤2024年第三季合併營收19.42億元，季增52.76％、年增達近4.86倍，稅後淨利4.52億元，季增66.49％、年增達14.72倍，每股盈餘5.32元，連2季創高。前三季合併營收39.37億元、年增達3.71倍，稅後淨利8.94億元、年增達近11.23倍，每股盈餘10.3元，提前改寫年度新高。

萬潤10月自結合併營收5.11億元，雖月減25.04％、降至進5月低，仍年增達3.35倍，改寫同期新高、歷史第五高。累計前10月合併營收44.48億元、年增達近3.67倍，持續提前改寫年度新高。

萬潤先前表示，受惠客戶積極擴產、對先進封裝設備需求持續強勁，被動元件客戶稼動率亦持續回升，對下半年展望較上半年樂觀，目標營收逐季創高。而半導體及被動元件設備全年營收占比估與上半年相當，其中先進封裝占比可望自過往的低於5％躍進至逾50％。

法人指出，萬潤搭上CoWoS先進封裝擴產熱潮，且供應逾7種設備，在供應鏈中取得高市占率。隨著時序進入年底交機旺季，預期萬潤第四季營收有望持續攻高，且在客戶拉貨動能續強帶動下，2025年首季營運有望淡季不淡，2025年營運表現有望優於今年、再創新高。

除了後段先進封裝製程，萬潤對矽光子及扇出晶圓級封裝（FOWLP）領域亦有布局。公司表示，由於客戶發展先進封裝態勢超乎預期，將對未來3年營運發展帶來不錯進展，看好今年為爆發成長元年，對明後2年營運展望亦維持樂觀看待。