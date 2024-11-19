2024年11月19日苗栗縣／21歲鍾姓駕駛駕駛小客車從銀河路南向北行駛時，不慎撞上橫穿馬路75歲黃姓婦人，導致其重傷死亡。（民眾提供／呂麗甄攝）

苗栗縣頭份市銀河路19日清晨發生一起致命車禍，75歲黃姓婦人橫越馬路時，一輛轎車駕駛疑因天色昏暗未注意前方情況，直接撞上黃婦，將她彈飛並重摔在地，造成全身多處骨折，當場失去生命跡象。雖然送醫後緊急搶救，但仍宣告不治。警方目前正調查肇事原因。

據苗栗縣消防局表示，19日清晨5時接獲報案，指頭份市銀河路金和娛樂城附近發生車禍，救援隊迅速出動，發現黃姓婦人倒臥於路邊，身體多處骨折且無呼吸脈搏。救護人員立即進行心肺復甦術（CPR）、AED處置、頸圈及長背板固定等急救，隨後將婦人送往恭醫院，但不幸因傷勢過重宣告不治。

警方初步了解，21歲鍾姓駕駛駕駛小客車從銀河路南向北行駛時，不慎撞上橫穿馬路75歲黃姓婦人，導致其重傷死亡。

苗栗縣頭份分局呼籲清晨及夜間或天色昏暗時汽車駕駛人需特別注意車前狀況並小心慢行，高齡年長者清晨及夜間外出時請穿著亮色系衣物，防止交通事故發生。