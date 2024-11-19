宜蘭縣長林姿妙（左）與學生們共同體驗數位學習。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣府積極推動校園數位學習，今年追加5500萬元預算，汰換中小學教室的老舊投影設備，近日已完成縣內100個中小學校1066間教室，351台多點觸控顯示器、283台雷射短焦無線互動投影機及432台雷射投影機設備更新，打造更優質的數位教學環境。縣長林姿妙肯定學校師生在數位教學上的努力，明年度將持續改善。

縣府教育處今在順安國中舉辦「宜蘭縣中小學數位教學設備升級成果記者會」，林姿妙表示，數位科技的發展日新月異，縣府積極投入資源，已完成100校投影設備改善，希望讓宜蘭囝仔能與時俱進，擁有更豐富多元的學習資源，一起拚出宜蘭的好教育。

教育處表示，透過大型顯示設備的更新，不僅提升教學品質，更激發學生的學習興趣，培養學生自主學習的能力，明年度仍將持續改善學校老舊投影設備，預計更新385台。此次活動中也展現數位學習適性化的特色，透過互動式的教學方式，學生能更主動參與學習，教師也能更精準掌握學習狀況，達到教學相長的目標。

宜縣府積極推動校園數位學習，縣長林姿妙今肯定學校師生在數位學習上的努力，明年度將持續改善。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

教育處指出，縣府長期以來致力落實數位學習，榮獲校園網路維運評量特優、數位學習辦公室領航獎、全國科技競賽團體第二及全國scratch程式競賽團體第三等殊榮。此次設備更新讓學校的數位教學邁入新的里程碑，透過數位教學讓教師有機會實踐因材施教，真正做到差異化的學習。

教育處說，縣府將持續關注數位教學的發展趨勢，並提供學校所需的軟硬體資源，協助學校建構完善的數位學習環境；同時也會加強教師的數位素養培訓，讓教師能更有效運用數位工具，提升教學成效，讓宜蘭孩子都能在優質的數位學習環境中成長茁壯。