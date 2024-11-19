立法院近日針對財劃法修正案，朝野爭議不斷，地方政府也與中央不同調。對此台北市長蔣萬安19日中午與國民黨北市立委賴士葆、王鴻薇、李彥秀、羅智強及徐巧芯等人「便當會」，討論財劃法修正案，會後受訪時蔣強調，大家認為在公平合理的分配，以及一定要考慮地方政府財政貢獻度，以及財政努力度之下，「我們認為不需要首都加給。」

蔣萬安表示，財劃法已經經過25年都沒有修正，這個時候是應該要來檢討修正財劃法，並且把餅做大，擴大中央釋出給地方政府的財源、規模，來減輕地方政府的負擔，所以剛剛經過便當會討論，大家充分交換意見，認為在公平合理的分配，以及一定要考慮地方政府財政貢獻度，以及財政努力度之下，也一致認為不需要首都加給。

國民黨立委賴士葆表示，目前國民黨立院黨團的版本，就是希望財劃法可以修正回25年前的狀況，中央與地方的分配為6：4，此外，與會的5位立委們會支持台北市政府提出的建議，賴強調，北市府在數字的計算上很精確，感覺得出做了很多功課且非常用心，5位立委都感到非常敬佩，也願意與北市府的長官們一起努力。

「只要台北市政府拿出的版本，經過我們立委再仔細看過，就會當作我們力推修正動議的版本。」賴士葆說，由於財劃法已經25年沒修，這次修完也不可能讓每個縣市都滿意，一定有人會因為多拿了一些比較高興，但一定也會有人沒拿那麼多而不開心，「我們希望先求有再求好，我們來打破中央集權又集錢態勢，不要地方政府跟中央要錢，像乞丐一樣。」