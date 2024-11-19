舊金山聯準銀行經濟學家Regis Barnichon和Adam Hale Shapiro在最新的《Economic Letter》研究報告中指出，過去兩年來，過剩需求下降，使通膨率下降了近四分之三個百分點，但截至2024年9月，仍然偏高的需求還是使通膨率升高0.3～0.4個百分點。

這份調查是拿通膨與就業市場熱度之間關係進行分析，並以職缺對求職者的比率來衡量，其結果可以幫助聯準會決策官員評估進一步降低短期借貸成本的幅度與速度。

聯準會在9月一口氣降息50個基點啟動寬鬆周期，以應對通膨放緩與就業市場降溫。聯準會在本月初第二度降息、幅度為25個基點，使其基準利率降至介於4.50%～4.75%。央行決策官員們認為這樣的利率水準已經夠高，足以給經濟「踩煞車」，但對於利率有多具限制性，以及應在何時進一步降息和進一步降息的幅度，聯準會內部仍存在高度分歧。

聯準會主席鮑爾曾表示他認為勞動力的供需目前大致取得平衡，就業市場不再是通膨巨大的壓力來源，但舊金山聯準銀行的研究結果顯示就業市場仍然是通膨的來源。