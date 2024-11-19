一名網友表示，他辛苦打拚一輩子，到65歲才退休，沒想到兒子、女兒都生小孩，不只僅相差幾個月而已，還都把孩子丟給他帶，他擔心只幫其中一邊帶會有偏心問題，夫妻倆只能化身全職保母照顧2孫，體力有點不堪負荷，相當無奈。

一名網友今（19）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，65歲好不容易退休了，夫妻倆在台中享受退休生活，住在台南的兒媳近日生了第2胎，交給他們全職照顧，沒想到住在台北的女兒幾個月後也生小孩，並稱要去上班，因此同樣把孩子丟來給他們照顧，讓他們相當疲憊。

不少人看完後說「就拒絕吧，年紀大了帶2寶太累了」、「生的人自己負責啊，通通帶回家去自己顧」、「顧孩子很累耶，您的兒女都沒幫您們著想」、「我是真的有事的時候才請婆婆幫忙帶一下，要顧整天很怕老人家太累」，也有人提到現在生育率低，原PO有孫帶其實是好事，建議跟兒女討論輪流帶，避免身體吃不消。

原PO則補充，其實他先前有向兒子喊話趕快生小孩，他們可以幫忙帶，只是沒想到女兒也在不久後懷孕，只幫其中一邊帶又怕被質疑偏心，才會硬著頭皮一次帶2寶，「以我們的體力，只帶一個是沒問題，但是女兒剛好也在幾個月後生小孩，只帶兒子的又怕女兒覺得偏心，真的很為難」。