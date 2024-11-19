日本東京警方近日逮捕了一名55歲的日產汽車公司員工，涉嫌多次非法闖入女性住所偷拍內衣。該男子自6月以來，利用製作的複製鑰匙進入受害人住所，並在浴室內安裝隱藏攝影機，警方目前已對其展開全面調查，並懷疑他可能違反《性愛場面攝影處罰法》。

這名嫌犯住在神奈川縣海老名市，於昨18日被警方逮捕。據悉，他涉嫌於15日晚間7點，闖入神奈川縣大和市一處公寓，試圖偷取一名30多歲女性同事的內衣。事後，嫌犯在接受訊問時辯解稱：「我只是想拍內衣的照片，並無意偷竊。」

警方調查顯示，該男子在工作期間，曾從該名女子的包中偷取鑰匙，並製作複製鑰匙，利用女子上班時的空檔，進入其住所進行偷拍。他還涉嫌於17日在東京澀谷的一家遊戲中心偷拍另一名女性，這一行為在他智慧型手機中被發現，成為調查的一部分。

日產公司對此事件表示震驚，並強烈譴責此類行為。公司發言人表示：「我們對此事件感到極為失望，並將全力配合警方調查。」

目前，警方已擴大調查範圍，並將繼續追查嫌犯可能涉及的其他犯罪行為。