台東縣綠島鄉某燒烤店上周（17）日深夜驚傳持刀傷人事件，李姓男子與蔡姓、林姓友人酒後爆發口角衝突，張姓及江姓男子隨後到場助陣，4人圍毆李男，當中有人疑似持刀攻擊，李全身多處受傷，血濺一地；對此，李男胞姊揚言提告到底。

初步調查，被害的李男當晚與熟識的蔡姓及林姓男子於碳烤店喝酒聊天，席間引發口角衝突，李男憤而推擠林、蔡2人，林、蔡2人隨即聯繫張姓及江姓男子到場助陣，分別以徒手及持疑似刀械攻擊李男，造成李男右手臂、頭部及臉頰受傷，血濺滿地。警方獲報到場後，將嫌疑人全數緝獲，依法偵辦。

李男胞姊得知消息，怒不可遏，今日於臉書社團「綠島地方大小事」及「台東大小事」發布貼文，指稱目前已搜證當天影片及相關證人等，準備按鈴提吿，同時也徵詢當晚是否有人拍下衝突過程畫面。

李男以手臂保護頭部，前臂遭刀刃砍傷，血肉模糊。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

她強調，弟弟一人空手被砍傷，每個人都持刀刃準備致他於死地，別妄想可以私下和解，也別再找有力人士幫忙關說，否則將會以其他名目提告。