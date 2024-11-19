大陸央視新聞用戶端報導，江西省贛州市中級人民法院19日一審公開宣判，浙江省政協前副主席、前上海證券交易所總經理朱從玖受賄案，被告朱從玖依受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明：2002年至2022年，被告朱從玖利用擔任上海證券交易所黨委副書記、總經理，中國證券監督管理委員會黨委委員、主席助理兼發行監管部主任，浙江省政府黨組成員、副省長，浙江省政協黨組成員等職務上的便利，為有關單位和個人在公司上市、融資貸款、企業經營等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.05億餘元（約合新台幣4.725億元）。

贛州市中級人民法院認為，被告人朱從玖的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑒於朱從玖受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。