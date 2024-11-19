日本政府透露，關於中共軍機今年8月首次侵犯日本領空的問題，中國政府承認進入領空的事實，並解釋為氣流影響等不可抗力因素而短暫進入日本領空。日本政府稱，考慮到中方的說明，仍認為侵犯領空的認定不變，維持「嚴重侵犯主權」的見解不變。

據《共同社》報導，日本政府透露，中方就侵犯領空的軍機主張稱是「技術問題」，無意進入任何國家領空。關於中方何時進行了說明以及日中雙方負責人等詳情，政府以「外交溝通」為由沒有進一步說明。

日本政府表示，中方告知日方稱將採取措施防止再次發生。中方表示，飛機遭遇氣流妨礙，機組人員採取臨時措施過程中，因不可抗力而短暫進入日本領空。日本政府表示，即使考慮中方的說明，侵犯領空的認識不變，維持「這是嚴重侵犯主權，完全不可接受」的原來見解。

對於中方聲稱因氣流影響進入領空的說法，日本政府質疑稱：「難以想像會產生妨礙飛行的影響」。據稱，當時緊急升空應對的日本航空自衛隊戰機未受到氣流影響。