統計今年以來65檔台股ETF受益人總共增加404.7萬人，其中23檔高息ETF受益人年增348.6萬人占了86%的成長人數，單檔來看，新成立的元大台灣價值高息(00940)人數88萬最多，若以淨增加人數來看則是群益台灣精選高息(00919)增加59.1萬人最具人氣。整體而言，台股高息型ETF還是最受投資人青睞。

群益投信表示，考量2025年台股企業獲利預估仍可持續往上成長，搭配較寬鬆的資金環境，預期台股指數在2025年可望延續多頭格局。在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，隨著美國總統選舉的不確定因素排除後，股市將回歸基本面，由於川普當選，短期內科技股可能出現波動，但建議可逢低分批布局，長期仍看好AI技術發展，電子產業預計將迎來溫和復甦，可關注先進製程與AI供應鏈，尤其是那些在HPC/AI趨勢中受益的公司，半導體封測和被動元件市場預計在2025年回溫，後市來看，需密切關注通膨等關鍵經濟指標和川普最新政策變化，適時調整投資組合以應對潛在風險。