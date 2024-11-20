高通近年來持續拓展非智慧型手機以外的業務，包含PC、車用等，這些相關領域也都略有斬獲。根據高通於投資人說明會上的說明，公司進軍車用晶片市場的營收增長預期每年可達80億美元，同時進軍物聯網（IoT）晶片市場也有望帶來額外140億美元的年營收。

高通總裁Cristiano Amon自2021年起積極推動公司業務從智慧型手機晶片擴展至其他新興領域，並且努力進軍長期由英特爾主導的PC處理器市場，在去年也一舉搶進AI PC市場。這些舉措旨在增加公司收入來源的多樣性，減少對智慧型手機業務的依賴，並強化在各個新興市場中的競爭力。

除了挑戰英特爾在PC處理器領域的霸主地位外，高通也認為車用市場是半導體產業的下一個新藍海。儘管進入門檻高，但車用晶片的產品壽命週期可長達10年以上，相較於一般消費性電子的2至3年更新周期，更具長期收益潛力。高通在車用市場的投入已有多年，目前已有超過上億台汽車使用高通的解決方案，合作對象涵蓋美系、歐系和中國多家知名車廠。

至於物聯網領域，由於該領域涉及多種連網裝置，涵蓋PC、工業設備、虛擬實境裝置等多樣化設備，這為高通帶來了巨大的市場機會。Cristiano Amon指出，到2030年，高通在全球市場中的潛在商機可能高達9,000億美元。

高通目前也在積極擴展與各大企業的合作關係，特別是在物聯網和車用技術方面，以確保公司的技術和產品能夠在各個新領域中保持領先地位。這些舉措和合作預計將進一步推動高通的營收增長。