王品2019年透過旗下萬鮮進軍冷凍年菜市場，只需簡單覆熱程序，就能擁有一桌餐廳級美味，深受消費者肯定，2020年成立「王品嚴選」正式揮軍零售市場。相較於過往多區分為中式、西式及中西合璧式，今年則聚焦中式年菜，並選用豪奢食材打造山海盛宴。

2025年「王品嚴選」推出包含7道大菜、適合4～6人份的經典中式套組「御饌臻品中菜席」，包辦年菜及火鍋、適合6～8人份的「海陸龍蝦豐年味」，以及首度因應市場需求、針對4人簡單核心家庭打造的「山海盛宴享食尚」3種冷凍年菜套組。

除了冷凍年菜組推陳出新，王品今年續推4款鍋物組合，包括「青花驕麻辣鍋套組」、王品嚴選「海陸鴛鴦雙饗宴」、「酸菜雪花牛肉鍋」及「世界三大和牛鍋饗宴」。其中，去年熱銷到缺貨的「世界三大和牛鍋饗宴」今年價格不變、肉量激增27％。

為同步回饋消費者，王品同步祭出年菜早鳥優惠價，即日起至2025年1月19日期間，前往「王品瘋美食購物網」預購，早鳥優惠價最高可省下2500元，若加入「王品瘋美食購物網」LINE官方帳號好友，可再參與轉盤遊戲試手氣，有機會抽中500元優惠券。