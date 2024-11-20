苗栗市農會職員楊秀玲在一群市農會理監事、現職及退休職員的陪同下，20日現身苗栗縣政府農業處登記候聘總幹事。（謝明俊攝）

苗栗市農會職員楊秀玲（中）在一群市農會理監事、現職及退休職員的陪同下，20日現身苗栗縣政府農業處登記候聘總幹事。（謝明俊攝）

苗栗市農會職員楊秀玲（左二）在一群市農會理監事、現職及退休職員的陪同下，20日現身苗栗縣政府農業處登記候聘總幹事。（謝明俊攝）

苗栗縣鄉鎮市農會改選總幹事候聘登記第3天，頭份市農會現任總幹事羅清香20日完成登記。（謝明俊攝）

苗栗縣農會改選總幹事候聘登記第3天，現任總幹事鍾金光20日完成登記。（謝明俊攝）

苗栗縣鄉鎮市農會改選總幹事候聘登記第3天，三義鄉農會現任總幹事徐榆瑾20日完成登記。（謝明俊攝）

苗栗市農會改選20日爆出火藥味，苗栗市農會職員楊秀玲在一群市農會理監事、現職及退休職員的陪同下，20日現身苗栗縣政府農業處登記候聘總幹事，楊秀玲與支持者質疑謝錦明長期壓迫農會員工，逼退老員工，更涉嫌自肥獎勵金，大家才決定要換總幹事。尋求連任的現任總幹事謝錦明已在18日完成登記，他表示楊秀玲等人指控都是不實，部分老員工不適任工作，也無心，只能請老員工自行離開，獎金都有請領規定，何來自肥之有？

苗栗市農會現任總幹事謝錦明是在2017年角逐總幹事，從原任總幹事吳世垣手上奪下總幹事，隔了4年，吳世垣再度挑戰，最後仍是失利，當時還爆發會員代表跑票風波，謝錦明與吳世垣一度平手，最後以抽籤決定，由謝錦明勝出，謝錦明這次尋求第3任連任，18日總幹事候聘登記首日就完成登記，縣長鍾東錦曾到場致意。

20日總幹事候聘登記第3天，苗栗市農會職員楊秀玲在多名農會理監事、退休員工及苗栗市代表曾秋桃等人陪同下，現身縣府農業處完成候聘登記，要與謝錦明角逐總幹事，並揚言要換掉謝錦明。

楊秀玲發出聲明表示，「我們沒有政治色彩，沒有派系，實至今日，是我們員工不畏強權、不怕打壓權、勇敢站出來，什麼樣的信念讓我們如此堅持，讓理監事、代表、退休人員員與我一同站出來，是長期的壓抑、不平等對待、績效獎金的更改是否有自肥之虞？這其中有諸多的事情值得大家深思？已經兩屆了，該換新人做看看了。」

謝錦明在悉對手指控後，直斥不實，謝錦明解釋，有些資深員工不堪外勤工作體力負荷，才轉調到信用部等較輕鬆職位，結果還是無法勝任，再轉調內勤工作，又發生對會員服務不好，只能請員工提前退休，農會獎勵金請領發放都有規定，他就任以來都是依規定程序在請領，他不懂楊秀玲的指控有何證據，如果有證據就請拿出來，不可為了選舉亂指控，他也歡迎媒體到市農會檢視他的經營績效。