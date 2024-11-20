展示會現場陳列由Epson Monna Lisa ML-8000數位印花直噴機輸出的布料，經由高雄AAD亞洲視覺藝術交流平台邀請之設計師剪裁製作，呈現出各式各樣的獨特展品，包含多款時裝、家飾、穿搭配件等。每件展品的圖樣設計皆融合台灣在地情感，展現設計師的創意與匠心，並強調了福綿纖維對於在地設計資源的重視。

除了成果展示，今天同步舉行的數位滿版印花創新與印染產業ESG研討會，由福綿纖維主講「不織布·織夢 - 印出無限可能」，介紹福綿纖維的發展歷程、為何選擇Epson的ML-8000數位印花直噴機，以及目前和未來可以生產提供給客戶的產品。並邀請AAD亞洲視覺藝術交流平台執行長陳育民及參與展品設計的洪添賢與湯士賢設計師共同分享「雙重奏：圖像插畫與織品設計的跨域結合」。

此外，福綿纖維也進行作業現場的導覽，透過實際走訪福綿的多元製程，展示數位滿版直噴紡織品服務，使參加者對於其印刷技術及環保意義有更深入的了解。