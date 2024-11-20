周三終場，加權指數下跌160.44點或0.7%，報22688.36點，成交量增至3768.75億元；櫃檯指數同樣量增翻黑收跌，下跌0.47點或0.18%，報255.82點，成交量增至860.21億元。

台新投顧副總經理黃文清認為，市場周三觀望輝達財報，預估後續走勢利空大跌不至於，AI概念股可望重回資金青睞，台股持續區間整理。而除了輝達財報，12月聯準會會議也為市場重點關注，分析師認為，川普貿易操作與稅收政策恐會提高通膨壓力，進一步減少聯準會的降息空間，牽動資金流向，後續留意外資未來動向，台股前高23600-23800點位置，仍待AI、台積電上拱才有機會。

周三成交量前15大，神達(3706)、陽明(2609)、鴻準(2354)、中信金(2891)、萬海(2615)、錸德(2349)、新光金(2888)、華航(2610)、玉山金(2884)、長榮航(2618)、聯電(2303)、金寶(2312)、英業達(2356)、鴻海(2317)、聯鈞(3450)。航運即包含四席為陽明、萬海、華航、長榮航，皆帶量齊揚帶領航運類股表現；鴻準遭鴻海處分持股而股價跌停收場，權值股晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)雙雙翻黑收跌，而鴻海收紅但5日線得而復失；BBU商機利多，錸寶(8104)再度漲停鎖住，母以子貴的錸德同步開高，但多空交戰而漲幅大幅收斂。