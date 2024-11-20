導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女助理，經法院審理判刑4年定讞，原本2021年11月2日應發監執行的他，早把戶籍遷到花蓮，又以安頓母親為由，聲請改於花蓮服刑並延緩入監，花檢准於同年月30日發監。今年7月他第三度申請提報假釋，矯正署假釋審議委員會審查認為，鈕並不符假釋規定，日前再度駁回他的假釋申請案。

依監獄行刑法第118條第2項規定，受刑人申請假釋不成，4個月之後始得再報；鈕承澤這次的申請案是在今年7月時所提出，他下個月可以再申請。

鈕承澤2018年11月不顧劇組女員工反抗強壓性侵得逞，法院審理期間，他雖賠償200萬元試圖和解，卻又稱女方對他有好感、否認犯罪，一、二審法官認定他並無悔悟之心，依強制性交罪判刑4年，最高法院也駁回上訴定讞。鈕承澤原應在2021年11月2日入監，但他早將戶籍遷往花蓮，並以安頓老母為由，聲請在花監服刑及改期執行，也獲得花檢同意延至同年11月30日執行。

鈕承澤搭乘友人轎車到花檢報到，他雙手合十、面帶微笑，隨即帶著2大包個人物品步入臨時偵查庭，經確認身分後發交花監執行。鈕承澤今年3月第2次申請假釋，不過，審議委員會還是認為鈕未達「悛悔實據」程度，不符要件，第2度駁回假釋案，鈕今年7月三度提申請案。