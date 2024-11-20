勞動部勞發署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，因長期遭分署長謝宜容霸凌，加上職場工作分配不合理致壓力過大而選擇輕生，11月4日事發後好幾天陸續有人出面爆料，勞動部也招致各界抨擊。對此民進黨台北市議員顏若芳也將矛頭轉向勞動部長何佩珊，直指她再多的眼淚或請不請辭，都換不回同仁的寶貴生命，初版的調查報告，更讓何的淚珠變成了「鱷魚的眼淚」。

顏若芳指出，依據職業安全衛生法及相關法令規定，在一般民眾的勞動職場，雇主必須針對員工的健康危害、霸凌、過勞等事項提出具體預防計畫並據以執行，但這套規定，並不適用於多數公家機關的公務員，因為公務員適用的是《公務人員保障法》及《公務人員安全及衛生防護辦法》。

「但在這兩部法規中，並沒有像職安法一樣嚴格要求雇主應針對僱員的健康危害、霸凌、過勞事項提出具體預防措施，僅有以「應落實預防、應提供」草草帶過。」顏若芳說，比起職安法及相關細則逐年不斷與時俱進的修正，《公務人員安全及衛生防護辦法》卻自2014年就沒有再修過了。

顏若芳怒批，何佩珊要不要哭、要不要辭職根本不重要，分署長謝宜容撤職、懲處、依法究辦更是基本的，但重要的是，如何提升公務人員的職場健康、安全保障，中央和所有地方政府都不應將這次的憾事列為個案檢討，而應儘速召開全國性的研商會議，修正《公務人員保障法》並落實更多配套措施。

她強調，如果所有公務機關繼續以「今天公祭、明天忘記」的心態來檢討，最終台灣的政府機關只會背上「血汗政府」的惡名，更再無立場、再無說服力要求民間企業職場共同維護勞動權益。勞動部身為勞權主管機關，卻放任賤視勞權、打壓僱員的主管，不僅部長何佩珊責無旁貸，全國公務機關都該引以為戒。