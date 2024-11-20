南港分局與素還真聯手，拍攝微影片宣導AI深偽詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐騙案件層出不窮，北市警南港分局再度與霹靂國際多媒體股份有限公司合作，派出高人氣布袋戲偶「素還真」代言南港分局防詐騙宣傳大使，並拍攝「AI語音詐騙、假冒名人投資詐騙」防詐宣導微影片，將詐騙老哏藉由布袋戲偶演出的方式，傳達識詐、防詐意識，有效防制民眾遭騙。

警方跨域合作拍攝防詐騙微影片宣導影片，已拍攝完第1集、第2集，影集由霹靂布袋戲的大咖布偶素還真、秦假仙、蔭屍人、大仔、燈蝶等擔綱演出，透過操偶師傅的靈活技巧，將布偶倣人的神韻演得維妙維肖，再搭配詼諧有趣的對白，將最新的「AI詐騙、假冒名人投資詐騙」手法，融入戲偶演出的方式傳達，不但達到吸睛的效果，更擴大防詐騙犯罪預防宣導的成效。

南港分局表示，為推動政府新世代打擊詐欺策略行動綱領「識詐」宣導工作，將持續運用創新的思維與公私協力合作的模式，強化各項防詐騙宣導作為，以提升民眾「識詐」意識，達到減少民眾財產損失的目標。