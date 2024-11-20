《暗黑破壞神 IV》玩家注意！即日起，在限定期間內回到聖休亞瑞，即可將《暗黑破壞神 IV》的一個永恆角色升級至等級50。此外，Battle.net玩家可於12月2日前免費體驗《憎恨之軀》全新職業「魂靈師」的獨特技能與遊玩風格。更重要的是，《暗黑破壞神 IV》的黑色星期五特賣於Battle.net和Xbox搶先開跑，《暗黑破壞神 IV》系列可享65折優惠、《憎恨之軀》資料片可享75折好康。

玩家可免費體驗《暗黑破壞神 IV：憎恨之軀》新職業魂靈師。（動視暴雪提供）

即日起至12月2日，在Battle.net上，玩家可以在探索基礎遊戲前期的劇情和任務時，體驗魂靈師角色進度到等級 25為止。在免費試玩期間，玩家也可以使用魂靈殿堂自訂其角色配置。除了上述好康之外，只要在限定期間內回到聖休亞瑞，玩家即可將《暗黑破壞神 IV》的一個永恆角色升級至等級 50（擁有《憎恨之軀》的玩家可升級兩個永恆角色），解鎖新的角色配置、強大的傳奇物品，並解鎖所有莉莉絲的祭壇。輕鬆回到《暗黑破壞神 IV》，探索新的職業技能，重新加入面對地獄惡魔的抗戰。不過，免費試玩玩家和魂靈師角色不適用於「歡迎回歸」等級提升。