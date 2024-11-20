解放軍海軍(People's Liberation Army Navy)風帆訓練艦「破浪號」在18日起訪問香港，展開一連三日訪問。軍事專家張競表示，此艦泊地在大連在完成訪問後必然北返，其間通過台灣海峽之際，不知我方會如何評論，是否又是認知作戰?

香港媒體報導，「破浪號」於2017年下水，隸屬海軍大連艦艇學院，是人民海軍首艘、也是唯一一艘風帆訓練艦，屬三桅全裝備快速帆船，艦長公尺、寬11公尺、排水量1200噸，可供50名海軍學員實習。

此次訪港，是「破浪號」首次訪問香港，為了這次航行，船身還掛「紫荊花香飄萬里，同心合力譜新篇」字句。在港期間，「破浪號」將組織艦艇開放甲板招待會等活動。

現代航運早就是引擎動力的時代，但是有些百年傳統的海軍仍然保留了風帆訓練艦，包括英國、法國、美國、西班牙、義大利等等。風帆訓練艦可以鍛鍊受訓者的基礎天文、水文和航海知識，而且風帆的桅杆高聳，在風浪中進行升降帆的操作均需要極大的勇氣，可以磨練水手的意志與團隊配合，被認為是合格水手的一種歷練。

國內著名企業家尹衍樑先生在2018年將他的遊憩用雙帆帆船「大潤發1號」慨捐給海軍司令部，現改名為海軍151艦隊的TSV-1（Training Sailing Vesse1-1），這是中華民國海軍現有的風帆訓練艦。海軍表示，TSV-1訓練帆船主要任務是協助海軍官校帆船社社團活動及學生暑期帆訓，尤其克服暈船問題。

中華戰略學院研究員張競博士表示，依據年度計畫，解放軍海軍「破浪號」風帆訓練艦，是在八月中旬啟程前往海外實施敦睦航訓，在訪問越南、印尼、斯里蘭卡及新加坡等國之後，18日以「技術停靠為」由進入香港靠泊。

18日上午7時許，「破浪號」由解放軍駐港部隊宿遷艦引導領航，由維多利亞港東側藍塘海峽進港，並駛至駐港部隊昂船洲軍營停靠，停靠期間亦對香港市民開放參觀。「破浪號」進港期間，該艦海軍學員攀爬上約50米至60米高桅杆，以國際海軍通行「站桅禮」入港向該港致敬，歷時約20分鐘。

張競表示，這是在2014年之後，解放軍海軍再次訪問香港，並且對香港與澳門民眾開放參觀，顯然他們已經對於香港的秩序有充分的信心。在「破浪號」之後，由「海南艦」兩棲突擊艦與和「長沙艦」052D飛彈驅逐艦組成的編隊，也將於21日至25日訪問香港，也會對香港與澳門民眾開放參觀，到時候可以觀察香港民眾與解放軍海軍的互動。

另外可以注意的重點是，「破浪號」預計在20日離開香港，想當然爾會自南向北通過台灣海峽，至於又會被綠營高層與國安單位詮釋成何種「認知作戰」，且讓我們拭目以待…