橫漂故事：橫店臨時演員辛酸。（極目新聞）

橫漂故事：橫店臨時演員辛酸。（極目新聞）

極目新聞報導，橫店從不缺和夢想有關的故事。這個被喻為「東方好萊塢」的影視拍攝基地，擁有30餘個影視實景基地和130餘座攝影棚，全中國1/4的電影、1/3的電視劇、2/3的古裝劇在此拍攝。而在鏡頭之外，數以萬計的「橫漂」來到此地，開啟影視夢。

「橫漂」是指橫店群眾（臨時）演員。橫店影視城演員公會的公開數據顯示，橫店累計演員註冊人數已超過13萬，其中9000多人常駐橫店。

橫店臨演的工資標準之低，日前引發關注，但在橫店，並沒有引發想像中討論和波瀾。「來這裡的人不只是為了賺錢，他們心中都有一些夢想。」「橫漂」鄭薇（以下化名）說。

金華市是浙江中部地級市，轄兩區三縣、代管四個縣級市，世界上最大的小商品集散地義烏、大陸最大影視拍攝基地東陽市橫店鎮，都在金華。本地人盛傳順口溜：「世界的義烏，亞洲的橫店，浙江的金華。」

影視產業蓬勃發展催生臨演行業，據統計，在橫店，像鄭薇已註冊在案臨演已超過13萬，其中9000多人常駐橫店。

成為臨演第一站是成立於2003年的橫店影視城演員公會，想成為橫店正規臨演，首先要到演員公會辦理演員證，拿證後會被拉入百人左右的通告群中，在群中接戲等通告。

通告群群主稱為「群頭」，是溝通劇組橋梁。每晚固定時間，「群頭」會在群組發布通告和所需要演員數量，接受報名。

「新人」有特別的照顧政策，拿到演員證第二天，鄭薇就接到人生中第一場戲，在玄幻劇扮演「魔道中人」。第一天，鄭薇領到了146元（人民幣，下同）薪酬。

「橫漂」時薪由演員公會負責。演員公會11月15日公布最新工資待遇，原臨演基礎費用為120元／8小時、超時15元／小時，調整為135元／10小時、超時13.5元／小時。「超時加錢、有跪拜等動作加錢，如果被安排說一兩句台詞也會加錢。」鄭薇說。

劇組和臨演供需關係的變化會影響臨演薪酬。演員公會服務部值班人員稱，橫店臨演供大於求，臨演需要每天在通告群中拚手速報名搶通告，尤其女性臨時演員需求小於男演員，搶到通告機率更小。「古裝劇需要更多穿盔甲士兵，大街路人角色也是男性更多，宮女、丫鬟等角色數量很少，所以女臨演搶通告很難。」鄭薇說。

去年，鄭薇在橫店待了兩個月，接了10場戲，共掙了1771元。她花1000元租了個民宿單間，每天儘量壓縮衣食住行成本、減少額外消費，就算這樣，薪酬還是難以覆蓋生活開銷。「你很難在這裡賺到錢，來這裡的人也不是為了賺錢，有的人想嘗試體驗一下，有的人還懷揣著夢想。」鄭薇說。

極目新聞報導，年輕人到橫店，常懷揣著影視夢。「不是要成為明星，而是想嘗試一下演戲。」11月18日剛來橫店三天的于洋說。拿到演員證第二天接到通告，他在古裝劇扮演士兵。拍戲當天中午12點，中巴將他們送到劇組，臨演每天工作逾10小時，大都在漫長等待，「化妝20分鐘，實際拍攝不到1小時，剩下都在等劇組各種各樣調整後再開機。」次日凌晨0點，于洋結束拍攝，報酬是120元，「當臨演會讓你覺得時間是不值錢的東西。」于洋說。直到拍攝完成，他也不知道拍的是什麼戲分，主演有誰？

在橫店，普通臨演有著進階之路--考上前景演員和特約演員，日薪會上漲至300元到500元不等。前景演員是指主角身邊「丫鬟侍衛」，因上鏡需要看重身高樣貌；特約演員則重演技，可能是有幾句台詞的「店小二」「掌櫃」，有和主角對戲機會。考試由演員公會負責，前景演員只有一次面試機會，特約演員一年有三次機會。

「做臨演的人出名很難，比買彩票中1000萬還難」，「群頭」劉志說。橫店「有的人深入局中，心裡有個影帝夢，說起演戲和台詞頭頭是道，但和現實生活脫節了。」劉志說，「他沉迷在這個夢當中了。」