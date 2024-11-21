勞動部勞動力發展署北分署傳出職場霸凌，甚至有公務員因此輕生，矛頭指向分署長謝宜容，勞動部20日宣布，予以謝2大過免職處分。謝宜容目前仍未出面，但20日晚間已透過書面發布三點道歉聲明。對此，陸軍退役少將、前烈嶼指揮官栗正傑20日就分享了「阿扁親戚小孩被霸凌的故事」，回憶當時他擔任烈嶼指揮官，卻被要求開軍車到碼頭接該員的家屬探望，結果事後該員卻慘遭同袍霸凌修理，引發討論。

栗正傑20日在臉書上PO出一篇「什麼叫『霸凌』」的文章分享，「說一個阿扁親戚小孩被霸凌的故事，那年我擔任烈嶼指揮官，時任國防部長李傑辦公室的長官打電話給我，說阿扁官田老家的親戚小孩分發到我部隊當兵，他爸爸、媽媽、阿公、阿嬤要到烈嶼看他，叫我要親自到碼頭用軍車接他們，還要我親自陪他們到營區探望」。

栗正傑接著說，「我還特別向長官反應，這樣反而會害了這孩子，但這些傢伙跟本不懂軍中『次文化』，堅持要我這樣做，給親屬面子」，栗正傑回憶，「果不其然這些親戚回去後，全烈嶼部隊，『官不分大小，人不分藍綠』除了我以外，集體修理這個兵」。

栗正傑更說出該員的下場，「連隊其他的小兵趁他站衛兵打嗑睡時，電話通知各級督導官到哨所查哨，登記他站衛兵打嗑睡，第二天指揮部早餐會報，戰情官還特別提報，監察官立刻建議關禁閉，那場面幾乎快『兵變』了」。

而栗正傑只能把全禁閉室的管理人員全換成「溫和」的大學生，由他親自排禁閉室課表，嚴格要求按表操課，「不然洪仲丘事件早在烈嶼發生了」，栗正傑最後也坦言，「之後再將他調到並將他調到他同鄉當連長的連隊，才結束這場『軍怨』風波！」

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