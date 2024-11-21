另外，天母樓高38層的摩天豪宅「華固天鑄」，8月交易中低樓層戶，總價2.6億元、單價141.5萬元，賣方持有6年轉手就增值1812萬元，平均每年就賺了300多萬，獲利表現頗豐。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北高樓豪宅以「西華富邦」最具代表性，不僅戶數最多，因為樓層高，高低樓價差大，最高交易2015年39樓的291.9萬，而低樓層單價140萬內可以入手，以今年的平均單價250萬來看幾乎每坪價差就達100萬元，單戶價差可達1~2億。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計2024年至今，台北30樓以上的摩天豪宅交易共有25筆，且「西華富邦」就包辦13筆，成為今年的熱銷豪宅，總銷高達41.1億元，其次則是「One Park Taipei元利信義聯勤」6筆，總銷24.2億元；而其他摩天豪宅還有像是「華固天鑄」、「和平大苑」、「琢白」等，這些摩天豪宅有近7成的單價都站上200萬俱樂部。

張旭嵐分析，豪宅高樓層享有居高臨下的景觀，和高樓的隱密性和尊榮感，所以通常頂樓價格最高，也常為建商保留戶；低樓層搶的是豪宅門票，雖然景觀受限，但低門檻享有社區設施和服務，與富豪比鄰而居，相對來說，中樓層就比較實惠，綜合性條件兼具，也優先銷售一空。