前往東京為中華隊應援，或是近期計畫赴日旅遊的民眾注意了！想要在日本「吃飽飯」恐怕要付更多錢。主打平價消費的日本最大牛丼連鎖店すき家（SUKIYA）從22日起將調漲全日本各分店牛丼及定食等約6成品項的價格，漲幅從10日圓到60日圓不等。

牛丼是日本的國民美食。然而為因應日本國內米價飆漲，營運SUKIYA的善商控股公司（ Zensho Holdings ）宣布，將從當地時間22日上午9點開始調整其產品價格。這是SUKIYA繼今年4月後第2次漲價，也是該公司首次在一年內2度上調價格。

善商控股一向堅持選用「越光」及「一見鍾情」（ひとめぼれ）等日本國產米，可是由於米價不斷上揚，使得該公司不得不將中碗（並盛）牛丼的含稅價格由原先的430日圓調整為450日圓（約新台幣96元）、大碗（大盛）從630日圓漲為650日圓（約新台幣138元），特大碗（特盛）則由780日圓調漲為830日圓（約新台幣177元）。

據NHK報導，日本受肥料等成本飆漲和白米收購業者競爭激烈的影響，導致新米的成交價格創下歷史新高。因此，除了SUKIYA等牛丼業者，其他外食餐飲與冷凍食品業者也陸續宣布提高相關商品的售價，顯示米價上漲的影響正在持續擴散中。