美國大型零售商Target上季業績不如預期，又調降全年財測，與競爭對手沃爾瑪和好市多的亮眼業績相比落差顯著，導致股價在20日收盤暴跌21％，盤後續跌0.2％。

Target稍早公布上季（11月2日止）同店銷售年增0.3％，落在公司預估範圍0％至2％的低點，且不及分析師預期的1.5％。Target為了吸引顧客上門而推出降價措施，但顧客上門後消費金額並未增加。

Target商務長戈梅茲（Rick Gomez）表示：「從消費者調查中，我們聽到最多的是對價值和實惠的重視。」

Target上季每股盈餘（EPS）經調整後達到1.85美元，低於華爾街預期的2.30美元，也未達到公司自身預期。Target表示上季獲利不如預期有部分是因為，公司趕在10月美國港口罷工前進口商品而負擔額外成本。

Target先前曾預期降價促銷能吸引更多顧客來店，一度調升全年財測，但稍早改口表示今年全年調整後EPS約在8.30至8.90美元之間，低於先前預測的9.00至9.70美元。