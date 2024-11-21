一名黃姓男子在知名「巴哈姆特論壇」上，轉貼一張國軍女士官照片，還發文稱「超正女士官下海了」、「光明正大賣報效國家，直接重建831」按指女士官從事性交易，女士官無意間見到後憤怒提告，一審簡易庭依公然侮辱罪判黃拘役20日，經上訴後，遭到二審法官駁回，全案定讞。

根據判決書，黃姓男子在民國111年11月，利用「巴哈姆特論壇」網站使用暱稱，在公開論壇上，針對「【情報】國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀『戴套套唷』，長相價碼全曝光」之討論主題上，張貼「留著啊，既然他們姊妹喜歡這樣，直接重建831，光明正大的賣還能報效國家」，影射討論主題所指「女士官」為從事性交易者。該位女士官無意間瀏覽文章後氣得報警並提告。

黃男坦承該文是他所貼上，但否認有何公然侮辱犯行，還辯稱：該討論主題並非其轉貼，且張貼內容之處並非公開討論區，須有註冊會員之人才能閱覽，女士官從事性交易乙節為新聞內容所寫，並非他刻意抹黑。

但法官認定，黃男以網路發表而散布上羞辱性言詞，因較具有持續性、累積性或擴散性，可認定其所造成損害已逾一般人可合理忍受之範圍。

法官也認為，「巴哈姆特論壇」屬我國知名網路論壇，該論壇會員眾多是眾所周知之事實，黃男張貼內容已經有至少5人以上之特定多數人得以共見共聞，並非隱密，刑法第309條第1項之「公然」要件。

因此台中地院一審簡易庭審理後依公然侮辱罪判拘役20日，得易科罰金。但黃男不服上訴，遭二審法官駁回，全案定讞。