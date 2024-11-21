12強》「日本很近嘛！」 大批球迷赴日就要為中華隊加油(趙雙傑)

場內加油畫面2 ( 中天 張良皓攝影 )

中華隊在本屆世界12強棒球賽表現亮眼，21日複賽開打，東京巨蛋湧入許多台灣球迷，儘管機票、住宿飆漲，仍有不少人花大錢要到現場為中華隊加油，右外野則有中華隊應援團，用小號、鼓聲加上球迷應援聲，讓東京巨蛋宛如中華隊主場。

中華隊在預賽打出4勝1敗、以分組第2晉級複賽，挺進4強已改寫隊史最佳成績，在確定晉級後不少台灣球迷瘋搶赴日機票、住宿，還有球迷自發性在場外發送小國旗。

特地從台灣飛到東京的球迷周小姐說：「這是一個很難得的機會，32年來中華隊很難得打入了前4強，（東京）很近嘛，說來就來！」一行人表示最支持的中華隊球員是陳傑憲，還強調中華隊打進東京在「意料之中」，「是要拚冠軍的！」

球迷謝小姐跟媽媽一起來東京，她說：「前面我在台灣已經看3場了，中華隊都贏，我覺得應該來幫中華隊加油，繼續帶著勝利前進東京。我是味全龍的球迷，最喜歡吉力吉撈鞏冠，林凱威也加油！」她透露，會愛上棒球是因為小時候跟爸爸一起看球，「當時的球員現在都是教練了，我覺得新世代的球員也很棒，闖進4強很厲害。」

也有球迷分享，自己看了台灣職棒一輩子了，有機會可以到東京來看棒球非常開心，因此在中華隊晉級後，跟一群朋友馬上訂了班機飛過來，幫中華隊加油。

這位男球迷透露，其實自己是兄弟球迷（裡面穿黃衫），「這次兄弟來蠻多球員，我個人比較喜歡曾頌恩，希望他有很好的表現，為中華隊爭取最後的勝利。中華隊打進東京，我不能說沒有意外，但本來就很看好中華隊。」

世界12強棒球賽複賽21日在東京巨蛋開打，大批球迷特地球台灣飛來東京為中華隊加油。（趙雙傑攝）