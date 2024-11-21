高雄市小港區某國中黃姓男老師不甘與同校女老師交往3個月後，被女方以個性不合告知分手，黃男多次要求復合未遂，今年6月25日竟持槍和電擊棒攻擊女方，結果槍枝卡彈無法擊發，女老師躲過一劫逃跑，同校女同事見狀，擋在兩人中間，勸黃男交出槍枝到樓上辦公室喝茶後，校方報警將黃男逮捕，高雄地檢署偵結依殺人未遂等罪嫌起訴黃男。

黃姓男老師在2年前也涉及跟騷另一名前女友，打了484通電話要求復合，又跟著女方到豆漿店、駕訓班質問女方，還登入女方IG，刪除男性友人資料，原被處以緩起訴2年，卻在緩起訴期間再犯持槍殺害女老師未遂，被撤銷緩起訴，一併依違反跟騷法起訴，檢方也向法院聲請羈押黃男獲准。高雄市教育局在案發後，召開教評會決議，將黃男提報不適任人員，終身不得再聘。

調查指出，黃男有合格教師證，去年到小港區某國中擔任代理老師，今年初與校內負責樂團的女代理老師交往3個月後，女方認為兩人個性不合決定分手，黃男多次要求復合被拒，他因此心生不滿，上網購買改造手槍和子彈。

6月25日下午放學後5點多，黃男帶手槍、電擊棒在學校地下停車場，攔下要開車離開的女老師，要求復合再次被拒，黃男拿出電擊棒攻擊女老師腹部，見女老師沒有昏倒，再拿出手槍對女老師開槍，結果卡彈未射出，黃男急拉槍機，再裝填後又擊發失敗，女老師見狀拔腿逃出，剛好遇到另一名要騎車離開的女同事並求救，黃男追出時，女同事即擋在兩人中間，勸黃男冷靜將槍交出，到樓上辦公室泡茶，黃男遂將槍枝交出，與女同事一同到樓上辦公室找該校學務主任說明經過後，學務主任即報警處理，警方查扣手槍、電擊棒等物，將黃男帶回偵辦，受到驚嚇的女老師由家人接回家休養。

檢察官偵結痛斥黃男，身為國中老師，負有教育學生正確處理事情的能力和方法，卻以暴力方式在校園內犯下企圖持槍殺人的恐怖行徑，違反老師的責任，造成學生、家長的不安，危害甚大，更在跟騷案緩起訴期間犯下此案，手段竟愈加激進，實為「恐怖情人」理應予以重判嚴懲。