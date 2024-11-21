104人資學院調查顯示，2024年平均年薪80.2萬元，半導體103.5萬元最多，連續8年居冠，5大高薪產業中，除了鞋類紡織品製造業佈局海外，外派機會多墊高從業人員薪資外，半導體、電信及通訊業、電子零組件業、軟體網路業四個為科技相關產業。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，AI熱潮帶動科技業發展，當企業營收增加，面對缺工留才、攬才持續艱困之際，企業更願意與員工共享獲利，提升從業人員的薪資。

觀察各職務薪資，工程職前五大高薪職務：類比IC設計工程師平均年薪176.2萬元、數位IC設計工程師157萬元、IC佈局工程師118.3萬元、演算法開發工程師110.9萬元、資料科學家110.2萬元。

非工程職前五大高薪職務，受惠於今年上半年房市熱潮，不動產交易員平均年薪152.1萬元、專利師110.3萬元、汽車銷售類人員與通路開發人員104萬元、營建發包人員102.8萬元。五大職務中，多為業績或績效帶動整體薪資、以及專業技術職。

104人力銀行調查也顯示，2024年99.5％企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，僅較去年略增0.04個月，約多1.2天薪資。雖然預估2024年經濟成長率3.9％優於去年，但產業冷暖不同，科技業熱、製造業冷，整體企業發放月數並未大幅提升，回看近10年預估當年度發放狀況，也僅在中段班。

各產業年終發放的狀況，金融業1.88個月、13連霸，電腦及消費性電子製造業1.5個月、光電及光學製造業1.37個月。表現落後的產業，住宿餐飲業因物價上漲成本增，發放規模難提升僅0.69個月最低，教育服務業0.87個月、醫療服務業0.99個月，多為中小型企業能提供經濟性福利較難與大型企業競爭，平均發放規模不到一個月。